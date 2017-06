Lazio, ag. Biglia: "Trattativa col Milan. Ma c'è anche la Premier"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso le colonne de Il Messaggero arrivano alcune dichiarazioni, rimbalzate dall'Argentina, di Enzo Montepaone, agente di Lucas Biglia, in merito al futuro del centrocampista della Lazio: "Lucas ha parlato con la Lazio un mese fa circa, dichiarando la propria scelta ed è quelal di andare via. C'è una trattativa con il Milan e noi siamo in attesa che le due società trovino un accordo definifitivo, so che stanno parlando per trovare una soluzione, noi aspettiamo, anche perché c'è pure una possibilità di andare in Inghilterra".