Lazio, ag. Immobile: "Può restare, stiamo trattando il rinnovo"

"Immobile è tranquillo e può restare alla Lazio con cui stiamo parlando di un ulteriore rinnovo di contratto". Parola di Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, ospite sugli schermi di 7Gold: "È chiaro che così come ci sono stati, ci potranno essere altri interessamenti da parte di altri club. Lui è molto legato al mondo Lazio e andremo avanti in questo modo, anche se se si vende Cristiano Ronaldo si può vendere chiunque (ride, ndr). Era un obiettivo del Milan, non so se l'obiettivo numero uno, bisognerebbe chiederlo a loro. Poi il Milan purtroppo sta vivendo delle vicende molto complesse e di conseguenza il mercato dei rossoneri si potrà aprire, se si aprirà, quando verranno chiarite le questioni societarie e con la Uefa".