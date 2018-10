Lazio, assalto a Brahimi già a gennaio: pronti 4-5 anni di contratto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio è pronta a muoversi già a gennaio per Yacine Brahimi, attaccante in scadenza nel prossimo giugno con il Porto. I portoghesi sanno che portare il giocatore alla fine del contratto costerebbe almeno 6,5 milioni di euro da versare alla Doyen Sport, fondo d'investimento che deteneva il cartellino del giocatore prima dell'approdo tra i Dragoes. Motivo di forte interesse per i biancocelesti, che proveranno ad anticipare i tempi con una proposta contrattuale da 4-5 anni a circa 2 milioni di euro a stagione. Sulle sue tracce ci sono anche il West Ham in Premier e il Marsiglia in Ligue 1. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.