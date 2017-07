Lazio-Azmoun, si aspetta il contenzioso tra Rostov e Rubin Kazan

© foto di Federico Gaetano

Tra le trattative in piedi in casa Lazio, la più attiva resta sempre quella della punta da affiancare a Immobile. Tare - sottolinea Il Messaggero - è al lavoro con l'entourage di Azmoun che nel frattempo prosegue a lavorare con il Rubin Kazan. Diversi contatti con i procuratori e non è escluso un blitz degli agenti nella capitale o dello stesso Tare in Russia, anche se al momento non è programmato. Tra il Rostov, che secondo l'Uefa detiene i diritti del tesseramento, e il Rubin c'è un contenzioso aperto, ma nelle ultime ore pare ci sia un avvicinamento tra le due società.