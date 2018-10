© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono di ieri le voci che parlano di un interessamento da parte del Besiktas per l'esterno della Lazio Patric. Il giocatore ha da poco rinnovato con i biancocelesti, ma è rimasto fuori dalla lista UEFA. Per questo, se a gennaio i turchi dovessero davvero presentarsi da Tare con un'offerta interessante, allora verrebbe presa in considerazione l'ipotesi di cedere il giocatore. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.