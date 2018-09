Lazio, blindati Immobile e Milinkovic: a breve gli annunci dei rinnovi

© foto di Federico Gaetano

Ciro Immobile e la Lazio, avanti insieme. Prima doppietta stagionale, ricorda La Gazzetta dello Sport, a 55 in A ha eguagliato in biancoceleste Miroslav Klose. "Il rinnovo? A breve l'annuncio, sono orgoglioso di far parte di questa famiglia", dice la punta. Probabilmente già oggi arriverà l'annuncio ufficiale del nuovo accordo con il club di Claudio Lotito fino al 2023 con ingaggio da 3 milioni a stagione più bonus come per Sergej Milinkovic-Savic.