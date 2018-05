Lazio, caccia al centrocampista: piste Baselli, de Roon, Cristante e Ruiz

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio cerca un innesto per il centrocampo, a prescindere dalla cessione o dalla permanenza di Sergej Milinkovic-Savic. Piace Daniele Baselli del Torino, il ds biancoceleste Igli Tare ci provò in estate ma la trattativa non sembra essere definitivamente sfumata. Piacciono anche due elementi dell’Atalanta: Marten de Roon e Bryan Cristante, con quest’ultimo seguito attentamente anche da Roma e Inter. Per l'ex Milan si parte dalla base d’asta di 30 milioni di euro così come per Fabian Ruiz del Betis, richieste giudicate eccessive dalla dirigenza capitolina.