© foto di Federico Gaetano

Martín Cáceres (31) non è soddisfatto del suo impiego tra le file della Lazio. L'edizione odierna di Tuttosport fa sapere che il difensore ex Juventus, Siviglia e Barcellona ha chiesto al club biancoceleste di essere ceduto per trovare spazio con continuità altrove. In questa stagione, l'uruguagio ha collezionato quattro presenze in Serie A e due in Europa League.