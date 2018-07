Lazio, Caceres resterà biancoceleste ancora per un anno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Caceres - Lazio, il matrimonio continua. Il difensore uruguaiano farà ancora parte dell'organico di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Come riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il giocatore ha infatti esercitato l’opzione per restare un altro anno in biancoceleste, estendendo così il rapporto con il club capitolino fino a giugno 2019.