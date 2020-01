© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Lazio Felipe Caicedo ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel a pochi minuti dalla sfida con il Napoli: "Sono ansioso di scendere in campo, perché è una partita importante e non vedo l'ora. Abbiamo la responsabilità di continuare a fare bene come abbiamo fatto finora. Stiamo andando benissimo e oggi è un'opportunità unica per continuare così di fronte ai nostri tifosi. Dobbiamo vedere come giocherà il Napoli, ma oggi dobbiamo approfittarne".