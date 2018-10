Lazio, cambio nella lista per la Serie A: fuori Basta, dentro Lukaku

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cambio in corsa nella rosa della Lazio, a due giorni dalla sfida al Parma. Al posto di Dusan Basta, che a questo punto diventa un calciatore fuori rosa, entra in squadra il recuperato Jordan Lukaku, col belga che è dunque a disposizione per la sfida ai crociati di domenica prossima al Tardini: "La S.S. Lazio comunica che il calciatore Jordan Lukaku è stato inserito nell’elenco dei 25 calciatori presenti nella lista Lega Serie A in sostituzione del tesserato Dusan Basta".