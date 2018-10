Lazio, caso Luis Alberto? Lo spagnolo adesso vuole il rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mini caso Luis Alberto in casa Lazio? Il punto lo fa Il Messaggero oggi in edicola. L'ex giocatore di Liverpool e Siviglia sperava di emulare Immobile e Milinkovic, premiati dal presidente Lotito perché "unici ad aver ricevuto offerte da altri club". In realtà, lo spagnolo non è l'unico ad aver sognato un aumento, anche Thomas Strakosha avrebbe bussato alla porta di Lotito.