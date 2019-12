© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi ha commentato ai microfoni di Lazio Style Channel il successo in Supercoppa contro la Juventus: "Sono felicissimo e stanchissimo, come Picci (giocatore del Trani virale sui social, ndr) - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Sono strafelice. Ho sentito tante persone che dicvevano quanto fosse difficile battere la Juve due volte. Sicuramente erano concentrati perché c'era in palio un trofeo, è stato complicato soprattuto dopo l'1-1. Però il gruppo soccombe a giornate no, errori tecnici. Non so che dire. Sono contentissimo. Abbiamo alzato un trofeo e battuto una delle prime 3 squadre d'Europa. Adesso ci riposiamo un po' e poi riprenderemo al massimo. La caduta di Lazzari? Lazzari è caduto perché c'era un buco grossissimo nel campo, c'era una talpa che era uscita un attimo e l'ha fatto cadere (ride ndr). Comunque ci godiamo questo gruppo splendido e ci portiamo la coppa a casa. Ora faremo un gran casino in aereo".