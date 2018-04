Lazio, Cataldi tornerà. E verrà ceduto nuovamente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Danilo Cataldi tornerà alla Lazio nella prossima estate. La mancata salvezza del Benevento fa decadere l'obbligo di riscatto da parte dei campani, così il centrocampista rientrerà in biancoceleste fra qualche mese. La mancata esultanza di ieri non basterà al calciatore per non essere ancora ceduto.