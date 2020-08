Lazio, chiaro messaggio di Acerbi: ora la vacanza, poi il 20 tutti a Formello

vedi letture

Venti giorni per ricaricare le pile, perché la prossima stagione sarà quella della verità per la Lazio di Inzaghi. Che in campionato dovrà confermarsi sugli altissimi livelli di questa annata, provando a bissare il piazzamento tra le prime quattro, e poi dovrà cercare di fare più bella figura possibile in Champions. “Chi rimarrà dovrà essere contento e dare tutto per questa maglia”, ha avvisato Acerbi, uno dei leader dello spogliatoio. Ha il polso della situazione e non parla mai a sproposito: se ha scelto di farlo a pochi istanti dalla gara di Napoli, l'ultimo capitolo del campionato, evidentemente ha avuto le sue buone ragioni. Tempismo in campo e fuori. Il suo messaggio era ben diretto verso qualche suo compagno ed è arrivato a destinazione. Ma tutti, nessuno escluso, dovranno farsi quell'esame di coscienza di cui parla il difensore della Nazionale. Perché tra due settimane e mezzo è previsto il raduno a Formello e subito bisogna riattaccare la spina con un determinato atteggiamento. Si ripartirà tutti da zero, non come nel post lockdown, quando i biancocelesti erano già forti dei tanti punti conquistati fino alla 26a giornata: da settembre si dovrà partire forte, onde evitare di passare una stagione a rincorrere chi scappa davanti.

Tornando all'attualità, da ieri la squadra è in vacanza: l'appuntamento è fissato per il 20 agosto a Formello, il 22 poi la partenza per Auronzo, dove si comincerà a lavorare il giorno seguente. Sarà un ritiro breve, quest'anno, che durerà fino al 3 settembre: la società è al lavoro per organizzare le amichevoli, non ancora ufficializzate, e per capire come gestire i tifosi che saliranno dalla Capitale per osservare da vicino la preparazione di Immobile e compagni.