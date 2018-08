Lazio, Correa: "Accoglienza super a Roma, voglio far divertire i tifosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine di Lazio-Napoli, l’attaccante biancoceleste Joaquin Correa è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Nella prima frazione di gioco abbiamo sofferto ed abbiamo subito la rete del pareggio. Nel finale abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare, ora dovremo migliorare su determinati aspetti per esprimerci nel miglior modo in futuro. Ringrazio i tifosi perché ci hanno sostenuti fino alla fine e soprattutto perché mi hanno accolto molto bene a Roma: dobbiamo continuare a lottare tutti insieme per provare a vincere già dal prossimo match di campionato. A Torino servirà massima concentrazione: stiamo lavorando tanto e quella di sabato prossimo sarà una gara fondamentale per noi e dovremo impegnarci ancor di più. So che devo migliorare sotto porta, voglio maturare a livello di gol ed assist: sto lavorando su questi aspetti e spero di far divertire i tifosi e di vincere con il club biancoceleste”.