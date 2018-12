Lazio, Correa: "Dobbiamo continuare a lottare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joaquin Correa, attaccante della Lazio, è intervenuto al termine del match contro l'Eintracht Francoforte. Ecco la sua analisi ai microfoni di Sky Sport: "Loro hanno trovato un gol da trenta metri all'angolino. Ma la prestazione c'è stata, i miei compagni hanno comunque espresso un buon calcio".

Come ti sei trovato con la nuova formazione? "Questi sono i momenti in cui devi stringere i denti per fare la prestazione. Anche con la Samp c'è stata una buona prestazione, ma ci sono dei periodi in cui le cose non vanno bene. Dobbiamo continuare a lottare".

Come ti sei trovato in questo nuovo ruolo? "Con Luis Alberto abbiamo un buon rapporto, in campo è un grande giocatore. Ma tutti sono giocatori di grandi qualità. Ho giocato anche nel Siviglia in quel ruolo, non è una posizione nuova per me".