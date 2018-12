Lazio, Correa: "Fatto bene per 70 minuti. Io voglio continuare così"

© foto di Insidefoto/Image Sport

A Lazio Style Channel l'autore del gol che ha sbloccato la gara Joaquin Correa ha parlato così della gara giocata stasera contro l'Eintracht Francoforte: "Abbiamo creato tante occasioni, ma loro ci hanno segnato in quel modo. Siamo sfortunati in questo periodo, però dobbiamo continuare a lottare. Questa partita non contava per i punti ma contava per noi e per quelli che giocano meno e ci mettono tutto quando scendono in campo. Io cerco di fare sempre il meglio quando gioco titolare, cerco di fare gol e assist sempre dando tutto me stesso. Voglio continuare così e fare ancora di più. Loro hanno fatto una partita molto intensa, noi abbiamo fatto bene per 70 minuti, poi eravamo stanchi. La prestazione è stata buona ma dobbiamo fare qualcosa in più. L'Atalanta? Loro sono molto forti, giocano da tanto tempo insieme, hanno una struttura buona. Noi dobbiamo fare il nostro e migliorare in alcuni particolari per tornare a vincere".