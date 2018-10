Lazio, Correa: "Grande gioia per la vittoria, ma restiamo sul pezzo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto nella mixed zone dello stadio Tardini, il fantasista della Lazio Joaquin Correa ha manifestato tutta la propria soddisfazione per il successo, con tanto di gol, colto in terra ducale: "Questa era una partita difficile in uno stadio difficile, loro venivano da un ottimo momento, nelle ultime giornate hanno fatto bene. Oggi è stata veramente una bella soddisfazione - si legge su Lalaziosiamonoi.it -. C’era da lottare, siamo stati all’altezza di quello che richiedeva la partita e per questo siamo tutti contenti. Io mi sento bene da quando sono arrivato. Aspetto sempre il mio spazio, tutti i giorni faccio il massimo per arrivare al meglio e cerco sempre di migliorare. L’intesa con Immobile va bene, è stato un grande compagno di squadra fin da quando sono arrivato. Mi ha parlato e detto alcune cose sulla città, poi anche fuori dal campo è un bravissimo ragazzo. Luis Alberto è un grande giocatore e siamo in quattro lì davanti. Anche Felipe Caicedo lavora bene, siamo tutti concentrati. Questo è un bene per la rosa e per il gruppo, siamo tutti pronti e concentrati. Oggi quando siamo arrivati abbiamo visto tutta la gente biancoceleste fuori dall’albergo e qui in campo, è stato veramente bello, speriamo di farli tutti contenti e continuare a vincere. Abbiamo ancora qualcosa da migliorare, siamo una rosa forte che ha un’ottima qualità. Abbiamo perso non meritatamente qualche partita. Però dobbiamo essere umili e continuare a lavorare. Ora arrivano settimane complicate e giocheremo contro squadre molto forti, dobbiamo essere tutti sul pezzo".