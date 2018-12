Lazio, Correa: "Spogliatoio unito, siamo una grande squadra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio ha sconfitto il Cagliari per 3-1 in occasione del lunch match di questa giornata di Serie A. Al termine della partita Joaquin Correa è intervenuto ai microfoni Lazio Style Channel: "In campo mi sono trovato benissimo, abbiamo giocato nel modo giusto, correvamo tutti, c’è stato uno sforzo incredibile da parte di ognuno. Quando siamo contemporaneamente in campo io e Luis Alberto alle spalle di Immobile dobbiamo correre il doppio! Lo spogliatoio è sempre stato unito e carico per raggiungere gli obiettivi prefissati. Da quando sono arrivato sono stato accolto benissimo e ho visto l’unione e la compattezza del gruppo, oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Giocando con maggiore continuità mi sento meglio fisicamente, posso agire sia da punta che da esterno, non c’è nessun problema, il mister lo sa ed io sono a sua completa disposizione.Abbiamo dato oltre il 100%, attaccavamo e difendevamo tutti insieme. Non ha importanza chi segna, l’importante è che si vinca. Mi fa piacere che la squadra sia così in alto in classifica, siamo una bel team e lotteremo contro ogni avversario fino alla fine. Già da domani penseremo alla prossima partita, passo dopo passo guarderemo la graduatoria”.