© foto di Federico Gaetano

La SPAL non farà barricate per l'eventuale cessione di Manuel Lazzari a fine stagione con direzione Lazio. Il presidente dei ferraresi Mattioli ha parlato di ottimi rapporti con Lotito aprendo così una corsia preferenziale per i biancocelesti. Il prezzo è fissato in 20 milioni di euro, alto ma comunque in linea con le valutazioni contemporanee. La società laziale è interessata anche a Fares, con i dirigenti spallini pronti a discuterne con Tare proprio in linea con il discorso fatto per l'esterno. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.