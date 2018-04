Lazio, Cristante primo obiettivo: l'agente ha già l'accordo di massima

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime di mercato sulla Lazio direttamente da Il Messaggero. In entrata, infatti, resta caldo il nome di Bryan Cristante, primo obiettivo con la Champions in mano. "Vedremo che succederà in estate ", ha detto il centrocampista dell'Atalanta, ma il suo agente Riso - si legge - ha già un accordo di massima con la Lazio. Intenzionata, la prossima estate, a regalare a Inzaghi addirittura 6-7 acquisti.