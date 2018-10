© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Yacine Brahimi (28) è nel mirino della Lazio per il mese di gennaio. Record, quotidiano portoghese, scrive in prima pagina del possibile approdo in Italia dell'algerino: i biancocelesti, si legge sul giornale, dovrebbero però versare 6.5 milioni di euro al fondo Doyen per assicurarsi l'ex calciatore del Granada che, dal 2014, veste la maglia del Porto. In scadenza il prossimo giugno, l'ex Rennes vuole dunque lasciare il Portogallo. Claudio Lotito fiuta l'affare.