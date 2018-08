Lazio, dalla Francia: incontro tra il ds del PSG e ag. Milinkovic-Savic

© foto di Federico Gaetano

Il Paris Saint-Germain non molla Sergej Milinkovic-Savic (23), stella della Lazio che Claudio Lotito non ha voluto cedere in questa finestra di calciomercato. Tuttavia Le10sport.com scrive che il ds del club francese, Antero Henrique, oggi pomeriggio avrebbe incontrato a Parigi alcuni membri dell'entourage del centrocampista biancoceleste. Entro venerdì, quando chiuderà il mercato in Ligue 1, la dirigenza transalpina potrebbe lanciare l'assalto al calciatore serbo.