Lazio, dalla Spagna: per Milinkovic rifiutata un'offerta del Real da 95 mln

La Lazio ha detto no al Real Madrid per Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto riporta il portale Don Balon, nelle ultime ore i blancos erano arrivati infatti a offrire ben 95 milioni di euro per il cartellino del centrocampista serbo. Deciso però il rifiuto del club biancoceleste, fermo sulla sua richiesta di 150 milioni. E adesso per Milinkovic-Savic potrebbe arrivare così il rinnovo di contratto.