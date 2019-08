Lazio, dalla Turchia: trovato l'accordo tra Durmisi e il Fenerbahce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Riza Durmisi è praticamente un ex giocatore della Lazio: Hürriyet, quotidiano turco, evidenzia come il giocatore abbia trovato l'accordo con il Fenerbahce e anche tra i club l'intesa sia praticamente raggiunta. Ancora qualche dettaglio e la piuttosto dimenticabile avventura dell'esterno ex Betis Siviglia in Italia sarà conclusa.