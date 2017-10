Lazio, De Vrij: "C'è fiducia. Rinnovo? Ne parliamo, nessuna promessa"

Il difensore biancoceleste Stefan de Vrij ha parlato a Premium Sport al termine della partita vinta dalla sua Lazio contro il Cagliari: "Nel calcio si può perdere e mi dispiace come perdemmo con il Napoli. Abbiamo avuto sfortuna con quattro infortuni ma da lì in poi le abbiamo vinte tutte. Siamo fiduciosi, sappiamo che possiamo far bene e vincere tutte le partite, che prepariamo bene con il mister e con lo staff. Sul rinnovo stiamo parlando: è l'unica cosa che posso dire in questo momento. Non posso promettere niente, nel calcio non si sa mai. Spero di trovare un accordo ma non posso sapere se succederà".