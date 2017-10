Lazio, de Vrij: "Ci abbiamo sempre creduto, emozione indimenticabile"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Lazio Stefan de Vrij è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Contro la Juventus è sempre una bella partita da vedere per i tifosi e per fortuna le ultime due l’abbiamo vinte noi. È stato bellissimo festeggiare a fine partita con i tifosi, sono emozioni indimenticabili. Non si vince sempre qua, sappiamo tutti che la Juve è fortissima ma anche quando hanno fatto gol ci abbiamo creduto, siamo rimasti sempre in partita, nella ripresa abbiamo subito segnato e difeso molto bene. Siamo una squadra unita, un gruppo bellissimo. Vado sempre con il sorriso ad allenarmi, è molto bello giocare in questa squadra ed anche con lo staff e il mister che fanno bellissime cose, ci divertiamo tanto"