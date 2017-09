Lazio-de Vrij, scoglio clausola per il rinnovo: tutto fermo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio sta lavorando per prolungare il contratto del difensore olandese Stefan de Vrij oltre il 30 giugno del 2018. Lo stopper si è detto disponibile a contrattare, ma vuole l'inserimento di una clausola rescissoria intorno ai 45 milioni di euro. La Lazio preferirebbe non inserirla, ma non ha il coltello dalla parte del manico.