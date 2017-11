Lazio, De Vrij: "Stiamo studiando la Sampdoria, saremo pronti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i giocatori presenti all'inaugurazione del nuovo Macron Store in piazza San Silvestro, c'era quest'oggi anche Stefan de Vrij. Questo quanto raccolto da LaLazioSiamoNoi.it: "Sempre bello vedere questo entusiasmo dei tifosi e stare in mezzo al loro, è una bella serata. Più sono e più bello è, vuol dire che c'è entusiasmo e che ci sostengono. Il loro sostegno è importante anche perché abbiamo una partita difficile con la Sampdoria che è una squadra molto forte. Abbiamo bisogno di loro, speriamo che vengano anche a Marassi. In trasferta sono sempre tanti", ha commentato ai microfoni di . Stiamo studiando la Sampdoria, ci stiamo allenando sui loro movimenti e su quello che dovremo fare noi. Saremo pronti per domenica. Sarà importante. Vogliamo vincere tutte le partite, ultimamente non è successo, ma domenica andremo lì per i tre punti. Arrivano partite toste contro avversari forti, quindi dovremo dare tutto in queste partite e fare tutto per vincere. Champions? Possiamo starci. Siamo su insieme ad altre squadre, ma bisogna vincere per rimanere così in alto", le sue parole a Lazio Style Radio.