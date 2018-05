Lazio, De Vrij: "Voglio giocare perché è una partita troppo importante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefan de Vrij, stando a quanto riferisce Mediaset Premium, ha tutte le intenzioni di giocare la sfida contro l'Inter di domenica. Da Formello la tv ha rivelato il messaggio che il diretto interessato ha condiviso con i suoi compagni: "Sapete quello che ho passato in questi giorni, tutti i miei dubbi, se n'è parlato molto, ma io voglio starvi vicino, voglio giocare perché è una partita troppo importante per noi e per coronare al meglio il finale di stagione".