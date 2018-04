Lazio, Diaconale: "Nessun rischio di alleanze tra hooligans e nostri tifosi"

Fonte: sslazio.it

Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, ha precisato in una nota ufficiale che il pericolo di alleanza tra gli ultras del Liverpool e della Lazio è assolutamente infondato: "I giornalisti hanno il dovere di informare ed in qualche caso anche la licenza di fantasticare. Ma anche la fantasia più accentuata deve fare i conti con la realtà tanto più quando rischia di suscitare tensioni ingiustificate ed inaccettabili. Non esiste alcuna alleanza tra hooligan del Liverpool e tifosi della Lazio. Questi ultimi hanno sempre accolto gli appelli alle calma ed alla lealtà sportiva lanciati dalla società. E lo hanno fatto anche di fronte a provocazioni e firme di pregiudizio inaccettabili. Come testimonia la totale assenza di incidenti dentro e fuori l'Olimpico e gli altri stadi italiani ed europei. La Lazio ha poi aderito di buon grado alla richiesta del Liverpool di allenarsi a Formello senza pubblico come gesto di cortesia già compiuto a suo tempo con il Manchester City. Ed anche a dimostrazione di uno spirito di accoglienza non solo della tifoseria laziale ma dell'intera città".