Lazio, Diaconale: "Non esiste alcun caso Milikovic-Savic"

Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, ha commentato la gara di sabato contro il Napoli di sabato scorso attraverso i microfoni di Lazio Style Channel: “Se fosse finita con un pareggio nessuno avrebbe potuto dire nulla. La Lazio ha fatto una buona partita non potendo contare su Leiva e Lulic, ma soprattutto con in campo giocatori non ancora in condizioni dopo il Mondiale. Il Napoli è come la maledizione di Tutankhamon, mi auguro che nel girone di ritorno questa maledizione possa finire. Speriamo che questa sfortuna finisca (ride, ndr). Iniziare con le squadre che hanno fatto più punti lo scorso anno è come scalare l’Everest. Prima o poi comunque si devono incontrare tutte, diciamo che così mettiamo a punto la squadra in tempi più rapidi. Sarà un campionato lungo e combattuto. La Lazio ha tutte le condizioni per fare bene e per far parte del gruppetto di punta della Serie A. Malumore di Luis Alberto e Milinkovic-Savic per le mancate cessioni? L’unico è quello per la sconfitta, non esistono casi legati al mercato. I ragazzi hanno voglia di rifarsi, soprattutto per come è arrivata la vittoria del Napoli. Pregiudizio iniziale di una parte della stampa che da sempre ha un atteggiamento ipercritico nei confronti della Lazio, molto spesso ingiustificato. Supereremo anche questo perché prima o poi dovranno riconoscere a questa squadra il valore che ha”.