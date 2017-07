Lazio, dopo la cessione di Keita il club andrà forte su Sansone del Villarreal

© foto di Federico De Luca

Secondo l'edizione odierna di Leggo, per il dopo Keita Balde Diao, la Lazio avrebbe virato con forza su Nicola Sansone. Il giocatore è reduce dalla stagione al Villarreal, in Spagna, dove tra Liga e Coppe ha segnato 9 gol in 42 presenze. Piace molto anche a Inzaghi, sebbene la richiesta da 18 milioni di euro del Sottomarino Giallo costringa i biancocelesti a cercare l'affondo dopo l'addio del senegalese.