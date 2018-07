Lazio, dott. Rodia: "Strakosha non preoccupa, solo mal di schiena"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Dottor Fabio Rodia, Coordinatore dello Staff Medico biancoceleste, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Channel per fare il punto sugli infortunati: "La situazione di Thomas Strakosha non è preoccupante: il portiere albanese ha patito del mal di schiena e, vista la programmazione degli allenamenti, abbiamo preferito preservarlo e procedere con una preparazione più mirata e specifica visto il lasso di tempo che intercorre da qui al ritiro in Germania ed all’inizio della nuova. Il nostro obiettivo è quello di portare Strakosha nel massimo della forma per la prima giornata di Serie A. Tutti i calciatori sono tornati in buone condizioni ed i calciatori che avevano chiuso da infortunati la stagione, ovvero Luis Alberto e Marco Parolo, hanno seguito scrupolosamente la tabella che abbiamo redatto per loro e noi li abbiamo monitorati durante le ferie affinché tornassero pronti per riprendere al meglio la stagione".