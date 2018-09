Lazio, ecco Proto: portiere di EL con l'esperienza da Champions

Fonte: Dall'inviato a Roma

Competizione che vai, portiere che trovi. Tempo di debutti questa sera in casa Lazio, con Silvio Proto che farà il suo esordio con la maglia della Lazio in Europa League. Toccherà all'estremo difensore belga, infatti, difendere i pali della porta biancoceleste e guadagnarsi sul campo il ruolo di "portiere di coppa" affidatogli da Inzaghi. Per ora si era visto, con belle parate, nelle amichevoli estive. Adesso si fa sul serio, al posto dell'eroe Strakosha, a riposo dopo la grande gara contro l'Empoli. Nato a Charleroi nel 1983, ha legato indissolubilmente la sua fama all'Anderlecht, dove ha giocato per ben 11 stagioni mettendo a referto 372 presenze. Negli ultimi due anni ha invece cambiato aria, passando prima all'Ostende e poi all'Olympiakos. Sono 78 le partite giocate nelle coppe europee, di cui 23 in Champions League: numeri che lo rendono di fatto uno dei prossimi veterani in termini di esperienza della rosa laziale.