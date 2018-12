Lazio-Eintracht 0-0 al 45', poche emozioni all'Olimpico: meglio i tedeschi

Fonte: Dall'inviato a Roma

Finisce 0-0 un primo tempo avaro di emozioni all’Olimpico. Con la qualificazione alle fasi finali di Europa League già conquistata, c’era d’altronde da aspettarsi che la partita tra Lazio ed Eintracht Francoforte non avrebbe avuto tanto da offrire. E così è stato, almeno nella prima parte.

EINTRACHT PADRONE ASSOLUTO - Arrembante la partenza della squadra tedesca, alla ricerca della sesta vittoria in sei partite nel gruppo H. Protagonisti non solo i calciatori di mister Hutter, ma anche i tifosi, che fin dall’ingresso sul terreno di gioco delle due formazioni hanno conquistato l’Olimpico con cori, tamburi, fumogeni e petardi. Molto bassa, d’altronde, l’affluenza dei supporters di casa, spesso sovrastati in questa prima frazione dall’incessante sostegno della curva avversaria. L’Eintracht organizza il gioco, ma il primo tiro in porta è della Lazio: conclusione alta e senza troppe pretese di Correa al 13’. Sul fronte opposto gli ospiti costruiscono invece una buona occasione con Muller che non riesce però a superare Luiz Felipe: palla in corner. Intanto, al 32’, arriva già il primo cambio della gara: problema muscolare per Hasebe, che lascia il campo in favore del giovanissimo N’Dicka.

LAZIO IN CRESCITA - Nella ripresa la Lazio dovrà sicuramente ripartire dall’ultimo quarto d’ora di questo primo tempo. Più volte i biancocelesti sono infatti riusciti a imbeccare in profondità Correa e Luis Alberto, pur non finalizzando la giocata per imprecisione o bravura della retroguardia tedesca. Troppo debole, per esempio, la conclusione di Luis Alberto dopo un rapido scambio con l’altro falso nueve Correa; in ritardo invece Acerbi su un calcio di punizione a tagliare bene l'area dalla sinistra. Negli ultimi minuti è così l’Eintracht a spaventare Proto con un paio di contropiede insidiosi, ma la difesa della Lazio fa buona guardia. Risultato a occhiali finora all’Olimpico, l’impressione però è quella che possa ancora succedere di tutto.