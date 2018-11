Lazio, esterno cercasi: da Darmian a Lazzari, passando per Lainer

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio, in vista del mercato di gennaio, pensa ad un rinforzo per la fascia destra, anche perché Dusan Basta pare oramai destinato alla cessione. Nel mirino del ds Tare ci sono tanti e diversi profili: si va da Matteo Darmian del Manchester United a Manuel Lazzari della SPAL. Ma non solo: al ds biancoceleste piacciono anche Stefan Lainer del Salisburgo e Rafael del Lione.