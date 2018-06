Lazio, Europa lontana per Nani: Cina o Messico per il portoghese

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una stagione con pochissimi acuti e tanti, troppi momenti grigi. Luis Nani ha chiuso la sua esperienza alla Lazio senza lasciare dubbi circa un suo eventuale riscatto. Eventuali ripensamenti rappresenterebbero un qualcosa di clamoroso e allora, il portoghese, si è già proiettato insieme al suo entourage alla prossima stagione. Per lui, qualche giorno fa, si era parlato del Cruz Azul, club messicano intento a rimpinguare la propria rosa di emigranti stranieri. Negli ultimi giorni si sono accodati, invece, diversi club cinesi. Le prime indiscrezioni parlano di proposte economiche allettanti sia per il Valencia, società proprietaria del cartellino fino al 2019, sia per lo stesso Nani. Il numero 7 biancoceleste avrebbe di fatto già parlato con Jorge Mendes per verificare i reali margini di trattativa con le varie destinazioni interessate. Cina e l'alternativa Messico in pole: l'Europa, per Nani, sembra ormai tanto lontana.