Lazio, Farris: "Contro il Frosinone siamo andati sull'usato sicuro"

© foto di Federico Gaetano

Massimiliano Farris, vice-allenatore della squadra biancoceleste, ha commentato la vittoria contro il Frosinone ai microfoni di Lazio Style Channel: "Per la sfida di domenica scorsa siamo andati sull’usato sicuro dopo due partite in cui si sono viste cose positive ed altre meno: lo zero alla voce ‘punti in classifica’ costituiva l’aspetto più negativo. Era necessario dare continuità per la crescita della condizione di alcuni giocatori. La partita è stata disputata come volevamo e con giusta interpretazione, sapendo bene che il Frosinone sarebbe venuto all’Olimpico per chiudersi e lasciarci pochi spazi. Un allenatore ed uno staff vanno sempre alla ricerca della soluzione migliore per vincere: avevamo affrontato due avversarie forti, si erano viste alcune cose positive e, portando avanti l’intero gruppo, ci sembrava opportuno proseguire su questa linea".