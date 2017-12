Lazio, Felipe Anderson: "Devo ritrovare la giusta forma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Felipe Anderson, attaccante della Lazio, è intervenuto al termine del match perso contro lo Zulte Waregem (3-2 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Come ti senti dopo il rientro in campo?

"Ho fatico molto, è stato duro aspettare. Abbiamo fatto un buon lavoro anche aerobico. Mi sento molto bene, mi dispiace perché non siamo riusciti a portare a casa un risultato positivo. Però abbiamo mostrato un buon carattere, abbiamo ripreso la partita. Peccato per la sconfitta, ma torniamo a casa a testa alta. Sono felice di essere di nuovo disponibile, cercherà di lavorare per poter tornare in campo nella condizione migliore".

Vuoi tornare titolare in questa Lazio?

"Il mio prossimo obiettivo è quello di riprendere il ritmo di gioco. Devo migliorare durante l'allenamento, per poter raggiungere la forma migliore. I miei compagni hanno un livello alto, devo prima essere a livello loro. Poi penseremo a giocare".