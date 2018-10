Lazio, finalmente Berisha. La consolazione della notte di Francoforte

Fonte: Dal nostro inviato alla Commerzbank-Arena di Francoforte (Germania)

Note negative, molte. Note positive, poche. La più classica delle equazioni trova uno spiraglio di luce nel nome di Valon Berisha, che in una notte da dimenticare - dove salvare qualcosa risulta esercizio assai complicato - resta l'unica nota positiva della Lazio. L'esordio assoluto del centrocampista kosovaro dopo due mesi di stop per infortunio, annunciato dalla vigilia, regala una pedina preziosa ad Inzaghi in vista del proseguo della stagione. Soprattutto in un reparto che ancora fa fatica a macinare gioco e idee.

L'ex Salisburgo ha giocato solo gli ultimi 25' minuti contro l'Eintracht Francoforte in Europa League, con il risultato già ampiamente compromesso, ma cercando di dare geometrie e idee ad una squadra parsa senz'anima. L'impressione è che possa diventare nel giro di brevissimo tempo un giocatore molto importante per la Lazio. La riprova? Domenica contro la Fiorentina, quando Inzaghi con ogni probabilità gli concederà un altro spezzone di gara, per poi lanciarlo - magari da titolare - dopo la sosta del campionato. Una ventata di novità, che visto il momento della Lazio non è assolutamente da sottovalutare.