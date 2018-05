Lazio, fra Glik e Masiello spunta il sogno Alessio Romagnoli

L'addio di Stefan De Vrij ha lasciato un vuoto importante nella difesa della Lazio e una delle priorità di Igli Tare è proprio la sostituzione dell'olandese. Il sogno della società biancoceleste, per Tuttosport, è Alessio Romagnoli del Milan, dichiarato tifoso laziale. L'operazione si annuncia quasi impossibile e proprio per questo oggi il nome più caldo sembra essere quello di Kamil Glik del Monaco. Per il suo cartellino serviranno non meno di 10 milioni di euro. Attenzione infine al profilo di Andrea Masiello dell'Atalanta.