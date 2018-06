Lazio, frenata per la cessione di Felipe Anderson al West Ham

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Frenata per la cessione di Felipe Anderson al West Ham. Secondo quanto riportato da Sky il club inglese non avrebbe accettato le richieste della Lazio, che vorrebbe per il suo cartellino 35 milioni più altri 5 di bonus. I biancocelesti vorrebbero inoltre una percentuale per una eventuale futura rivendita.