Lazio-Genoa 2-0 al 45', biancocelesti straripanti nel primo tempo

Si è da poco concluso il primo tempo di Lazio-Genoa. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è di 2-0 in favore della Lazio grazie alle rete di Milinkovic-Savic e Radu.

Le scelte iniziali - Nella Lazio torna in Immobile dal primo minuto, in difesa invece c'è Luiz Felipe. Sono tante le novità in casa Genoa, soprattutto per quel che riguarda centrocampo e attacco. Davanti c'è Sanabria e non Pinamonti, in mezzo al campo non c'è Schone: titolare Cassata con Radovanovic e Lerager.

Sblocca subito il sergente - La Lazio parte forte e dopo una manciata di minuti trova il gol del vantaggio. Immobile riceve in area di rigore, si gira e serve Milinkovic-Savic e calcia subito col sinistro. Palla a giro che non lascia scampo a Radu.

Il Genoa non ci sta - Dopo il vantaggio bianconceleste il Genoa ha un paio di occasioni per pareggiare i conti. Prima con un colpo di testa di Romero, sul quale è strepitoso Strakosha, poi con un calcio di punizione di Radovanovic che non trova lo specchio della parta.

VAR protagonista - La Lazio, straripante nel primo tempo, trova il raddoppio con Luis Alberto dopo un contropiede perfetto. L'arbitro, con l'ausilio del VAR, annulla tutto per un fallo su Cassata che ha dato via all'azione.

Ci pensa Radu a raddoppiare - Nei minuti finali del primo tempo arriva il raddoppio della Lazio firmato Radu. Luis Alberto serve in area il difensore, nessuno del Genoa lo ostacola e Radu lascia partire un micidiale tiro che si infila sotto la traversa.