Lazio, Gila: "Questione di mentalità. Stiamo vivendo un momento difficile"

Analisi molto obiettiva e interessante, quella del difensore della Lazio Gila ai microfoni di DAZN: "Siamo tutti molto dispiaciuti, nello spogliatoio non c'è un'aria positiva. Oggi giocavamo contro l'Udinese, la prossima saremo a Frosinone e volevamo cogliere l'occasione per scalare posizioni in classifica. Questa sconfitta complica i piani, fa male, eravamo riusciti a pareggiarla e poi ci siamo ritrovati immediatamente in svantaggio. A volte rientriamo in campo per la ripresa con una concentrazione diversa rispetto al primo tempo e questo non va bene e non ce lo possiamo permettere.

Dobbiamo renderci conto che stiamo attraversando un momento di difficoltà e lavorare per uscirne tutti insieme, accettando le critiche dei tifosi frutto di una classifica che non rispecchia le nostre potenzialità. Dobbiamo sempre ricordare che siamo una squadra di Champions League, a volte è una questione di mentalità".