Lazio, Guerrieri: "Stimolante allenarsi con Proto, è un grande professionista"

© foto di Federico Gaetano

Il portiere della Lazio, Guido Guerrieri, durante l'evento legato ad uno sponsor, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Stiamo portando i risultati a casa e questo è l’aspetto più importante per noi. Vincere fa bene alla nostra fiducia, al gruppo e soprattutto ai tifosi. Allenarsi con un portiere come Silvio Proto rappresenta uno stimolo perché è un grande professionista ed un ragazzo che fa gruppo: l'estremo difensore belga, inoltre, sta aiutando molto me e Strakosha. Il portiere biancoceleste è diventato sicuramente un calciatore fondamentale per questa squadra. L’importante è vincere e, se si subiscono meno gol, è meglio soprattutto per la difesa e per la fiducia dei portieri. Quello di oggi pomeriggio è stato un evento molto simpatico e ben organizzato: ci siamo divertiti in compagnia dei tifosi biancocelesti".