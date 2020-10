Lazio, Hoedt: "Molto felice per l’esordio nella Champions League, bravi tutti"

Wesley Hoedt, subentrato nella ripresa al posto di Luiz Felipe, ha pubblicato sui propri account social il proprio entusiasmo per il successo della squadra e, a titolo personale, per la prima gara in Champions League. "Un buon inizio di girone! Molto felice per l’esordio nella Champions League. Bravi ragazzi!"