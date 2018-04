Lazio, i convocati di Inzaghi per la sfida con la Sampdoria

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da pochi minuti mister Inzaghi ha diramato la lista dei biancocelesti convocati per il match in programma oggi all'Olimpico (ore 15.00) contro la Sampdoria. Da evidenziare le assenze degli squalificati Luis Alberto e Murgia. Out anche Patric, ancora alle prese con il recupero dalla lesione muscolare. Ecco i nomi:

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Vargic;

Difensori: Basta, Bastos, Caceres, de Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Crecco, Di Gennaro, Felipe Anderson, Jordao, Leiva, Lulic, Milinkovic, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Nani.