Lazio, il club monitora Brahimi: lascerà il Porto a zero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio, scrive Il Corriere dello Sport oggi in edicola, non scorda l'obiettivo Yacine Brahimi, Sotto contratto con il Porto fino all'estate che verrà, ha rotto con la società lusitana e si libererà a zero. Sul giocatore anche Olympique Marsiglia, Olympique Lione, West Ham e Besiktas. L'algerino chiede 2 milioni e più all'anno.